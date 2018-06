James Wan produce il remake di Aracnofobia

Come sanno gli appassionati di horror contemporaneo, James Wan non è esattamente uno qualunque. E’ a lui che dobbiamo la terrificante saga di Saw (con la sceneggiatura del primo e del terzo e la regia del primo), Insidious e i fortunati, nonché ben scritti, L'evocazione - The Conjuring e The Conjuring - Il caso Enfield. Wan, com'è gusto che sia, è anche un fan accanito dei vecchi film da brivido, dai classici Halloween e Venerdì 13 a storie paurose che contengono anche elementi di comicità. E’ il caso di Aracnofobia, prima regia di Frank Marshall e grande prova attoriale per Jeff Daniels e John Goodman che il regista di Aquaman intende riportare sul grande schermo con la Amblin Entertainment. James Wan sarà produttore del remake, sui cui non abbiamo altre informazioni.

Quando Marshall diresse Aracnofobia, era già un rinomato produttore hollywoodiano, avendo finanziato I Goonies, Poltergeist - Demoniache presenze e Gremlins. Fu Jeffrey Katzenberg a proporgli Aracnofobia, come lui stesso ha raccontato: "Mi mandò la sceneggiatura e pensai che fosse qualcosa a cui potevo lavorare. Non volevo trasformarla in un film drammatico che fosse al di là delle mie possibilità". Uscito nel '90, Aracnofobia raccontava la storia di un medico che da San Francisco si trasferiva in una città più piccola della California e si ritrovava nel fienile un ragno mortale. Lo schifoso insetto si accoppiava e si moltiplicava, streminava un gran numero di persone e costringeva il dottore a usare le maniere forti.