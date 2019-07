James Wan dirigerà un horror per la New Line prima di Aquaman 2

News Cinema

L'autore co-scriverà anche la sceneggiatura del nuovo progetto ancora senza titolo.

Ecco arrivare una buona notizia per chi (come noi) è un fan di James Wan nella sua veste originaria di regista di horror. Prima di dedicarsi alla pre-produzione di Aquaman 2 il regista tornerà al suo amato genere con un progetto ancora senza titolo ufficiale che verrà realizzato per la New Line. Lo stesso Wan scriverà la sceneggiatura insieme a Ingrid Bisu. Alla produzione la società dello cineasta, la Atomic Monster. Le riprese dovrebbero cominciare il prossimo autunno a Los Angeles.

Impostosi all’attenzione internazionale nel 2004 grazie a Saw – L’enigmista, James Wan ha continuato a scrivere pagine fondamentali di horror contemporaneo con Insidious ma soprattutto L’evocazione – The Conjuring, enorme successo con Vera Farmiga, Patrick Wilson e Lili Taylor. Tra le produzioni di altro genere dirette da Wan ci sono Fast and Furious 7 e il più recente cinecomic Aquaman. Questi due film sono stati capaci di superare il miliardo di dollari d’incasso a livello internazionale.

Di cosa parlerà il nuovo horror di James Wan? La storia è ancora tenuta segreta. Visto che tutti i suoi horror precedenti hanno poi generato franchise o addirittura universi cinematografici come nel casi di The Conjuring, c’è da supporre che anche il suo nuovo progetto rappresenti un qualcosa di originale da cui partire per creare un’eventuale saga da sviluppare negli anni. Comunque sia, bentornato a casa James!