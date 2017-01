James McAvoy tornerà come Professor X in New Mutants?

Durante le interviste di presentazione di Split, nuovo film diretto da M. Night Shyamalan, Anya Taylor-Joy ha indirettamente confermato che il suo co-protagonista nel thriller James McAvoy riprenderà il ruolo del Professor X aka Charles Xavier nel prossimo New Mutants prodotto ancora dalla 20th Century Fox.

Prima di tutto l'attrice già ammirata anche nel magnifico horror The Witch ha dichiarato: "Ho visto il Demon Bear animato ed è molto fico! Sono una grande fan del fumetto e mi piacerebbe molto far parte del progetto New Mutants. Non posso dire molto, solo che amerei farne parte. Diciamo che quest'anno per me sarà molto emozionante!"

In questo modo Anya Taylor-Joy ha forse confermato che le rirpese di New Mutants partiranno nel 2017. Quando poi interrogata sulla possibilità che James McAvoy rientri nel progetto ma soprattutto nei panni di Charles Xavier, l'attrice ha risposto: "James è già parte del progetto, giusto?" Anche questa risposta lascia tranquillamente presagire che il Professor X guiderà i Nuovi Mutanti al cinema...

A dirigere questo film sarà Josh Boone (Colpa delle stelle), su una sceneggiatura scritta da lui stesso insieme a Knate Lee, Scott Neustadter & Michael H. Weber. Oltre ad Anya Taylor-Joy nella parte di Magik nel cast dovrebbero essere già confermati anche Maisie Williams nel ruolo di Wolfsbane e Nat Wolff in quello di Cannonball.





Creato da Chris Claremont e Bob McLeod nel 1982, il fumetto dei New Mutants vede un gruppo di teenager con superpoteri iniziare il tirocinio per diventare a tutti gli effetti X-Men.