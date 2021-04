James McAvoy: ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attore scozzese compie oggi 42 anni e noi di Comingsoon.it vogliamo festeggiarlo con cinque dei suoi lungometraggi in streaming.

Compie oggi 42 anni James McAvoy, una delle star più amate e versatili dell’odierno panorama hollywoodiano. Capace di passare con armonia ed efficacia da blockbuster costosi a progetti più piccoli e personali, l’attore scozzese ha consolidato negli anni una filmografia capace di svariare attraverso molti generi cinematografici, dall’action alla fantascienza, dal dramma alla commedia. I cinque film in streaming scelti per sintetizzarne il percorso artistico testimoniano pienamente la capacità di McAvoy di comporre i propri personaggi con accuratezza psicologica, qualunque sia la portata del progetto. Buona lettura.

Cinque film interpretati da James McAvoy

L’ultimo re di Scozia

Wanted - Scegli il tuo destino

X-Men: L’inizio

La scomparsa di Eleanor Rigby - Loro

Atomica Bionda

L’ultimo re di Scozia (2006)

Racconto drammatizzato della storia del dittatore dell’Uganda Idi Amin Dada, il film diretto da Kevin MacDonald impone definitivamente James McAvoy all’attenzione internazionale grazie al ruolo del medico che diventa amico e confidente del tiranno. L’ultimo Re di Scozia verrà ricordato per la prova maiuscola di Forest Whitaker, giustamente premiato con l’Oscar come miglior attore protagonista, ma il suo partner sfodera allo stesso modo una performance sofferta ed efficacissima, ottimo specchio umano e morale per la psicologia atroce e devastante di Amin Dada. Film solido e ottimamente interpretato da un cast che comprende anche Gillian Anderson. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Wanted - Scegli il tuo destino (2008)

Alla prima prova da protagonista in un film di puro genere McAvoy sorprende tutti grazie a uno sparatutto dal ritmo scatenato e dalle trovate spassose. Diretto da un Timur Bekmambetov in stato di grazia, Wanted - Scegli il tuo destino è un progetto a tratti incontenibile, che sfrutta al meglio una Angelina Jolie in forma come non mai e la solita sapienza istrionica di Morgan Freeman. Grande successo di pubblico per un action che diverte come pochi altri film di genere realizzati nel nuovo millennio. Spassoso. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

X-Men: L’inizio (2011)

X-Men: L'inizio: Il nuovo trailer italiano del film

Il reboot della saga degli X-Men diretto da Matthew Vaughn consente a McAvoy di confrontarsi per la prima volta col personaggio iconico di Charles Xavier. L’attore ne comprende a fondo la psicologia e lo porta sul grande schermo con enorme efficacia, anche perché supportato da un Michael Fassbender altrettanto notevole nella parte di Magneto. X-Men: L’inizio è probabilmente l’episodio migliore della nuova serie di film dedicati ai mutanti, preciso e mai esageratamente spettacolare. Davvero imponente anche Kevin Bacon nel ruolo del “villain”. Da rivedere ogni volta con gran piacere. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

La scomparsa di Eleanor Rigby - Loro (2014)

La scomparsa di Eleanor Rigby - Loro: Il trailer del film, versione originale

La prova d’attore più intensa ed appassionata della carriera di James McAvoy in un dramma intimo e totalmente sentito su una coppia che non sa come ritrovarsi dopo un tragico evento. La scomparsa di Eleanor Rigby - Loro funziona molto bene, ma se riuscite a trovare i due film separati e vedere prima Lui e poi Lei, allora vi ritroverete di fronte a due ritratti umani di rarissima definizione emotiva. Prova maiuscola anche della protagonista Jessica Chastain e di grandi attori a supporto come ad esempio il grande William Hurt. Uno dei film indipendenti migliori di questi anni. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Atomica Bionda (2017)

A supporto di una Charlize Theron mai così provocante e scatenata, James McAvoy si diverte evidentemente un mondo a giocare alle spie in questo action-thriller diretto con occhio sopraffino da David Leitch. Un onestissimo prodotto di genere curato nei minimi particolari e in grado di incollare lo spettatore alla poltrona. Con almeno un paio di scene di lotta assolutamente vibranti. Atomica bionda è da gustare in spensieratezza e senso del cinema di scazzottate. Fantasioso e scintillante. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.