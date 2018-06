James Marsden e Julia Butters in Once Upon a Time in Hollywood di Tarantino

Praticamente quasi ogni giorno vi segnaliamo aggiunte al cast di Once Upon a Time in Hollywood, il decimo film di Quentin Tarantino dedicato alla maledetta estate del 1969 nella città dei sogni che, con la strage dell'attrice Sharon Tate e dei suoi ospiti da parte della Manson Family, sta per diventare la città degli incubi.

Nel weekend si sono aggiunti altri due nomi: uno è quello, noto, di James Marsden, il Ciclope degli X-Men cinematografici, visto di recente nell'acclamata serie tv Westworld, e uno quello dell'attrice bambina Julie Butters, direttamente da serie come Transparent e American Housewife, che ha confermato in un Tweet il proprio ingresso nel film. A dare la notizia per primo, in esclusiva, è stato Variety. Non si conoscono ancora i ruoli che i due attori ricopriranno nel film di Tarantino, anche se voci insistenti suggeriscono che Marsden potrebbe essere proprio Charles Manson.

Ricapitolando, quello che si sa finora del cast - finora il più ricco per un film di Tarantino - è questo: protagonisti sono Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, nel ruolo rispettivamente dell'ex star del western tv Rick Dalton, vicino di casa di Sharon Tate (interpretata da Margot Robbie) e di Cliff Booth, la sua controfigura. Ci sono poi Al Pacino nel ruolo dell'agente del personaggio di DiCaprio, Damian Lewis che interpreta l'attore Steve McQueen, Luke Perry (Scotty Lancer), Emile Hirsch (l'hairstylist Jay Sebting, assassinato dalla Manson Family con Tate e altri amici), Dakota Fanning (Lynette “Squeaky” Fromme, un membro del culto che tentò di assassinare il presidente Gerald Ford), Clifton Collins Jr. (il cowboy messicano Ernesto), Keith Jefferson (il Pirata di terra Keith) e Nicholas Hammond (che sarà il regista Sam Wanamaker). Ci sono anche, in ruoli non resi noti, i fedelissimi di Tarantino Tim Roth, Kurt Russell e Michael Madsen, oltre al veterano Burt Reynolds e Timothy Olyphant. .

Qualcuno avrà giustamente notato che mancano ancora i nomi chiave degli attori che interpreteranno Charles Manson (ma qui qualche sospetto c'è), e gli assassini materiali di Sharon Tate, 26enne moglie del regista Roman Polanski incinta di 8 mesi e dei suoi quattro amici nella casa di Cielo Drive, ovvero Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian e Charles "Tex" Watson. Dal momento che Tarantino sta già girando il film è probabile che li rivelerà più avanti.

Per la cronaca, Linda Kasabian è morta in carcere nel 2009, Charles Manson nel 2017 mentre tutti gli altri sono ancora in carcere, da dove periodicamente fanno appello per uscire, contrastati in tutti i modi possibili dalla sorella di Sharon Tate, Debra Tate. Siamo davvero ansiosi di vedere come questo film, che si dice sarà simile nella struttura a Pulp Fiction, mescolerà verità e finzione nel tipico stile del regista. Quel che è certo, per ora, è che Once Upon A Time in Hollywood uscirà in America il 9 agosto 2019, cinquant'anni dopo gli efferati omicidi di Cielo Drive..