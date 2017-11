James Mangold porterà al cinema Crenshaw, romanzo per bambini

James Mangold continuerà la sua longeva collaborazione con la 20th Century Fox grazie a Crenshaw, prossimo adattamento cinematografico del romanzo per bambini scritto da Katherine Applegate.

Al centro della storia c'è il giovane Jackson, la cui famiglia sta affrontando un momento difficile, l'ennesimo: non ci sono i soldi per pagare l'affitto, non molti neppure per il cibo a dire il vero. Probabilmente il ragazzo, la sua sorellina, i genitori e anche il cane dovranno tornare a vivere nel loro minivan. Il miglior amico di Jackson si chiama Crenshaw: è un gatto enorme, logorroico e pieno di immaginazione, che vive...nella sua testa. Il suo amico immaginario è tornato dunque a fargli visita per aiutare lui e gli altri componenti della famiglia a uscire dai guai. Ma basterà la presenza di Crenshaw nella mente di Jackson a risolvere la situazione?

Crenshaw sarà realizzato in live-action e verrà prodotto per la Fox dalla compagnia Kickstart Productions. Mangold può permettersi di scegliere progetti come questo dopo aver ottenuto il grosso successo di critica e pubblico grazie a Logan: non si esclude infatti che il film con Hugh Jackman, per l'ultima volta nei panni di Wolverine, possa seriamente partecipare alla corsa per i premi appena iniziata. In caso sarebbe il primo nel genere dei cinecomic a ottenere una nomination all'Oscar come miglior film. Intanto è già stato inserito nei dieci migliori lungometraggi dell'anno dal National Board of Review.

Ricordiamo che Mangold sta anche sviluppando, sempre con la Fox, uno spin-off di Logan incentrato sulla giovane mutante Laura.