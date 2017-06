James Mangold dirige un film da Corruzione di Don Winslow scritto da David Mamet

Fresco del successo di Logan, in cui, ahimè, abbiamo salutato Wolverine, James Mangold si accinge a dirigere un film tratto dal romanzo di Don Winslow "The Force", che da noi è diventato "Corruzione". A firmare la sceneggiatura sarà David Mamet, una penna piuttosto celebre che si diletta anche in regie cinematografiche (le ultime delle quali sono Hollywood, Vermont, Il colpo e Spartan). Fresco di pubblicazione, il libro introduce il personaggio di Denny Malone, re della Manhattan Special Force e poliziotto sempre in prima linea ad Harlem. Per quanto tosto e determinato, l’uomo non ha la coscienza pulita, visto che insieme ai suoi compagni ha rubato milioni di dollari e si è sporcato le mani con la droga. Il problema è che i federali lo sanno, e hanno tutta l’intenzione di incastrarlo.

Proprio come "Il cartello", seguito de "Il potere del cane" uscito nel 2015, "Corruzione" ha avuto ottime critiche in America e sembra perfetto per Mangold, che di sbirri provenienti da New York ha raccontato in Cop Land, film del '97 dal notevole incasso e con un dignitosissimo Sylvester Stallone ingrassato di 30 chili. Il regista, comunque, potrà dedicarsi alla trasposizione di "The Force" solo dopo aver ultimato il remake del film francese con Mathias Schoenaerts Disorder.

Winsolw è uno degli autori americani più saccheggiati dal cinema. Il suo "Le belve" è diventato un film di Oliver Stone, mentre "Morte e vita di Bobby Z" è stato trasformato in Bobby Z - Il signore della droga (con Paul Walker e Laurence Fishburne). Quanto a "L’inverno di Frankie Machine", i suoi diritti sono stati acquistati diverso tempo fa da Robert De Niro e al progetto è stato accostato il nome di William Friedkin. Infine c’è Ridley Scott che dovrebbe girare un film da "Il cartello".