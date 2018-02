James Hetfield dei Metallica al debutto come attore nel film su Ted Bundy con Zac Efron

Una ghiotta notizia per tutti i fan dei Metallica (attualmente in tour in Italia), che accresce ancora di più la nostra curiosità di vedere il film sul serial killer Ted Bundy interpretato da Zac Efron e intitolato Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile: il frontman della band, James Hetfield, vi debutterà come attore nel ruolo d Bob Hayward, il veterano agente di pattuglia sulle hidgways dello Utah che fu il primo ad arrestare il pluriomicida nel 1975, dopo averlo fermato e aver rinvenuto nella sua auto degli attrezzi da scasso, che gli fecero sospettare ben altro.

Il motivo per cui Hetfield si è deciso a prodursi in veste di attore all'età di 54 anni è che il regista Joe Berlinger ha diretto e prodotto il documentario Metallica: Some Kind of Monster, sviluppando a quanto pare un ottimo rapporto con la band, tanto da scriverci addirittura un libro intitolato "Metallica: This Monster Lives".

Accogliamo dunque con piacere l'ingresso di Hetfield in un cast che comprende già Lily Collins, John Malkovich, Jim Parsons, Haley Joel Osment, Kaya Scodelario, Angela Sarafyan, Jeffrey Donovan, Terry Kinney e Dylan Baker.

Berlinger ha rilasciato anche una dichiarazione in merito all'arrivo di Hetfield nel film, già in fase di riprese:

"Avendo trascorso centinaia di ore dietro le quinte con James e il resto dei Metallica, ho sperimentato da vicino il suo carisma e la sua potente presenza. Mi è sembrato solo naturale che avrebbe portato lo stesso potere e magnetismo in un ruolo drammatico, quindi quando ha accettato di partecipare al film, ne sono stato elettrizzato".