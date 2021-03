James Gunn vuole gli autori del video virale del drone al bowling sul set di Guardiani della Galassia 3

News Cinema

Dopo aver visto su Twitter l'incredibile video di un drone che entra in una sala bowling volando per 1 minuto e mezzo, il regista James Gunn ha scritto che vuole il team a Londra sul set di Guardiani della Galassia 3.

Una decina di giorni fa il 25enne Jay Christensen di Minneapolis ha caricato sui suoi canali social un video diventato virale. Il ragazzo è un giovane filmmaker che si è specializzato nell'uso dei droni e in questo video (che potete vedere in basso) ha dimostrato tutte le sue abilità. Christensen ha pilotato il drone facendolo volare per 90 secondi all'interno del bowling Bryant Lake di Minneapolis che ha anche un bar e un piccolo teatro. C'è una regia dietro al video che è di Anthony Jaska perché, come potete notare, tutte le persone sono coordinate nello svolgere le loro attività.

Si tratta di un'unica ripresa senza alcun effetto di computer grafica, nemmeno quando alla fine il drone si schianta sui birilli. Il lavoro addizionale in post-produzione (non meno importante per il risultato finale) è stato quello della color correction e del sound design, con la traccia audio di effetti sonori e voci di persone ricreata in studio .

Il video ha accumulato su Twitter 7 milioni di visualizzazioni, quasi 2 su Youtube, 500 mila si Instagram. Tra tutti coloro che lo hanno visto, c'è anche il regista di The Suicide Squad e dei due Guardiani della Galassia. James Gunn ha condiviso il video scrivendo "Oh mio Dio, questa ripresa con il drone è stupenda!". Il regista ha poi aggiunto in un altro tweet "Voglio che vengano a Londra a fine anno quando inizieremo le riprese di Guardiani della Galassia 3".

Qui sotto il video in questione, realizzato gratuitamente dai filmmaker per la sala bowling Bryant Lake che ha recentemente riaperto al pubblico dopo una lunga chiusura per la pandemia.