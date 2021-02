James Franco si accorda con le accusatrici che hanno denunciato suoi comportamenti inappropriati

News Cinema

L’attore James Franco ha siglato un accordo extragiudiziale con le accusatrici che hanno denunciato dei suoi atteggiamenti inopportuni e riferimenti sessuali.

L’attore, regista, professore, artista e molto altro, James Franco, insieme a due ex studentesse della sua scuola di recitazione, ha raggiunto un accordo extragiudiziale per regolare una causa del 2019 in cui le giovani accusavano l’attore, con una astrusa formula in linguaggio legale, di averle intimidite con “situazioni sessuali gratuite e assoggettanti”.

Secondo quanto riportato in un documento depositato presso la Corte Superiore di Los Angeles alcuni giorni fa, le studentesse e attrici Sarah Tither-Kaplan e Toni Gal hanno accettato di lasciar cadere le loro accuse contro Franco e la sua Playhouyse West Studio 4. Ulteriori accordi legali verrano poi formalizzati prossimamente, secondo quando dichiarato dallo studio legale coinvolto.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla transazione, né se sono stae previste delle compensazioni economiche.

Secondo la causa, James Franco e i suoi soci, Vince Jolivette e Jay Davis, si approfittavano delle giovani aspiranti attrici, offrendo parti in film mai realizzati o usciti, anche lasciando credere che Franco ne avrebbe fatto parte. I fatti denunciati sarebbero accaduti nel corso di una Masterclass sulle ‘scene di sesso’ tenuta come insegnante dall’attore, a partire dal 2014 e fino al 2017. Inizialmente, agli studentesse, dopo aver pagato una quota per il corso, sarebbe stato chiesto di apparire in topless, prima di essere coinvolte in scene di sesso, “orgie e nudità integrale gratuita, messa in atto per alcuna ragione se non che potevano imporlo”, secondo quanto sostenuto dalle denuncianti.