James Franco sarà Multiple Man per la 20th Century Fox

La 20th Century Fox sta sviluppando un nuovo spin-off degli X-Men che vedrà James Franco come protagonista nella parte (anzi, nelle parti...) di Jamie Madrox, ovvero Multiple Man.

Alla produzione del lungometraggio ci sarà ovviamente Simon Kinberg, che ha affidato lo script allo sceneggiatore di Wonder Woman Allan Heinberg. Creato da Len Wein, Chris Claremont e John Buscema, Mutiple Man è capace di riprodurre numerose copie di se stesso che poi riassorbe insieme alle esperienze e alla memoria che hanno acquistato nelle loro vite separate. Purtroppo talvolta questo potere ha causato a Jamie problemi di autocontrollo: alcuni dei suoi doppioni nel corso dei fumetti sono stati capaci di sottrarsi al suo controllo e crearsi delle vite separate. Altri sono diventati addirittura personaggi da contrastare.



Multiple Man era già fugacemente apparso in X-Men: The Last Stand, interpretato da Eric Dane. Questo sarà dunque il nuovo progetto dedicato agli X-Men con New Mutants, Deadpool 2 e X-Men: Dark Phoenix già in uscita nel prossimo anno.

Candidato all'Oscar per 127 Ore, James Franco ha in uscita in America il suo nuovo film da regista/protagonista The Disaster Artist, che sarà presentato al prossimo Festival di Torino e di cui si parla già un gran bene...