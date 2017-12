James Franco interpreterà e dirigerà un film sul poliedrico artista Shel Silverstein

Un tempo sulla bulimia lavorativa di James Franco - regista di film impegnati e letterari, attore in commedie demenziali, autore di libri, quadri e chi più ne ha più ne metta - si era soliti scherzare. Dopo gli indubbi risultati però che il talentuoso ragazzo di Palo Alto ha ottenuto negli ultimi tempi, dimostrando una notevole maturità artistica, ogni suo nuovo progetto è degno di attenzione.

È così che, dopo aver raccontato la lavorazione dello scombinato The Room di Tommy Wiseau (un film che fa sembrare Ed Wood Jr. Stanley Kubrick e che vi consigliamo di recuperare) in The Disaster Artist, e aver dato vita a due straordinari personaggi nella bellissima serie tv sugli inizi del porno The Deuce, porterà sullo schermo un personaggio realmente esistito in un biopic da lui anche diretto.

Franco si è infatti impegnato a dirigere e interpretare un film su Shel Silverstein, poliedrico artista americano scomparso nel 1999, che è stato poeta, cantautore, disegnatore, drammaturgo, paroliere e scrittore, autore di libri tradotti in 30 lingue e che hanno venduto oltre 20 milioni di copie.

Il film è scritto da Chris Shafer e Paul Vicknair e tratto dal libro di Lisa Rogak "A Boy Named Shel". Insomma, dopo Multiple Man per la Fox, tratto da un fumetto Marvel, Franco aggiungerà al suo carnet un personaggio reale con la cui creatività e umorismo può sicuramente riconoscersi.