James Cameron tornerà ad occuparsi di Terminator!

Il trio composto da James Cameron, il regista Tim Miller (Deadpool) e David Ellison della Skydance si occuperanno di portare al cinema un nuovo Terminator. Cameron, che tornerà a possedere i diritti del franchise nel 2019, supervisionerà il nuovo progetto che sarà però diretto da Miller, poiché lui è già ampiamente impegnato con i sequel di Avatar.

Al momento Ellison è invece intento a mettere insieme un team di creativi - tra cui alcuni autorevoli scrittori di fantascienza - per assicurarsi che la prossima produzione possegga una storia di qualità e l'estetica necessaria a supportarla. Ellison detiene molti dei diritti della saga di Terminator dal 2013, quando li aveva acquistati da sua sorella Megan, che a sua volta li aveva comprati a Cannes nel 2011 per la cifra di 20 milioni di dollari.

Ancora non si sa in che modo Cameron e Miller riporteranno il nuovo Terminator a ricollegarsi agli originali. Potrebbe dunque trattarsi di un sequel come di un reboot. Incerta a questo punto anche la partecipazione di Arnold Schwarzenegger, sempre più ostacolato dall'anagrafe a tornare nei panni del leggendario cyborg arrivato per la prima volta al cinema nel 1984.

Con il ritorno di James Cameron ad occuparsi di Terminator, c'è da stare abbastanza sicuri che si eviteranno cocenti passi falsi come l'ultimo, deludente Terminator Genisys. Ricordiamo che Cameron diresse il primo capitolo e nel 1001 anche Terminator 2 - Il giorno del giudizio, a nostro avviso il migliore di tutti.