James Caan infuriato col Daily Mail che l'ha paparazzato in sedia a rotelle

p>Da sempre, James Caan è uno dei nostri attori preferiti. Come non amare il Sonny de, il giocatore dio lo scrittore finito nelle grinfie della sua fan numero 1 incompirà 80 anni il prossimo 26 marzo e anche se ha continuato stabilmente a lavorare, è un pezzo che non lo si vede in film di alto profilo. Di recente operato alla schiena, al momento è costretto in sedia a rotelle. Ed è così che è stato paparazzato dal solito gossipparoinglese, che ha pubblicato un articolo a dir poco irrispettoso che lo ha fatto infuriare.

Pubblicando le foto in cui si vede l'attore sulla sedia spinta dal figlio minore, Jacob, che ha 21 anni, mentre andavano a cena insieme, il Daily Mail insiste parecchio sul fatto che James Caan appare molto fragile.

Questa la risposte dell'attore - di cui ricordiamo il carattere esplosivo - pubblicata su Twitter:

Frail? I could be 6feet under and still be more of a man than the person sneaking photos of me and my son out to dinner. My wheelchair is temporary but your scumbag tendencies are forever. End of tweet