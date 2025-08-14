James Bond sta puntando ad un attore poco conosciuto per 007?

News Cinema

E se il prossimo James Bond fosse un attore poco conosciuto? È questa l'indiscrezione che circola dietro le quinte del franchise.

Emergono nuovi dettagli da dietro le quinte di James Bond. Per il 26esimo film del franchise passato nelle mani creative di Amazon MGM Studios, si vocifera che gli Studios abbiano puntato ad un attore quasi sconosciuto. Ma di chi si tratta?

James Bond, voci di corridoio suggeriscono un nuovo potenziale 007

Ad oggi il progetto di 007 sta prendendo forma dietro le quinte, quantomeno sul fronte creativo. Denis Villeneuve, regista di Dune, si occuperà della regia del prossimo Bond, mentre Steve Knight di Peaky Blinders lavorerà alla sceneggiatura. Manca, però, il tassello più importante: chi interpreterà l’iconico agente? L’ultimo in ordine cronologico è stato Daniel Craig, ma sono trascorsi svariati anni da No Time To Die e, da allora, tutto tace. Il primo Bond è stato Sean Connery, seguito da George Lazenby , Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e poi di recente Daniel Craig che si è unito all’eredità con Casino Royale nel 2006 per poi salutare del tutto Bond nel 2021. Di recente, i produttori storici Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno ceduto il controllo creativo nelle mani di Amazon MGM Studios e, secondo The Hollywood Reporter, gli Studios avrebbero puntato gli occhi su una star per il ruolo di 007.

La scelta che, se dovesse essere confermata, potrebbe sorprendere perché si tratterebbe di una star quasi sconosciuta. Una fonte vicina alla produzione avrebbe riferito che Scott Rose-Marsh, un attore di 37 anni dai capelli rossi, ha effettuato un provino per interpretare il prossimo James Bond. Se l’attore ottenesse la parte, rappresenterebbe il primo bond dai capelli rossi e, pur trattandosi di un dettaglio di poco conto, The Hollywood Reporter ha richiamato alla memoria una breve polemica scatenatasi proprio a causa dei capelli di Daniel Craig quando è stato scelto: “Ricordate come i capelli biondi di Daniel Craig rischiarono di scatenare un incidente internazionale quando fu annunciato il suo casting nel 2005?”.

Prima di vederlo in azione, Daniel Craig ha dato da pensare a molti fan per il suo aspetto diverso dai precedenti James Bond, anche se poi è diventato uno dei più amati rappresentanti dell’agente 007. A rendere ancor più speciale il casting di Scott Rose-Marsh è soprattutto il fatto che sia un volto quasi inedito nel mondo dello spettacolo, noto per aver recitato i Wolves of War, The Outlaws e Chloe. L’elenco di papabili finora ha puntato su star del cinema ben affermate come Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland, Richard Madden e Idris Elba. E se invece il prossimo Bond fosse uno sconosciuto?