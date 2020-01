"James Bond potrà avere un diverso colore della pelle, ma non sarà mai una donna", fa sapere la produttrice Barbara Broccoli

News Cinema

La figlia del leggendario Albert R. Broccoli, che detiene i diritti cinematografici sull'agente segreto, lo dice chiaro e tondo.

Con No Time To Die a meno di tre mesi dall'uscita in sala fissata al 9 aprile, ci si domanda di tanto in tanto chi subentrerà nel ruolo dell'agente segreto dopo quest'ultima missione per Daniel Craig.

James Bond "può avere qualunque colore della pelle, ma è e rimane un uomo", dice chiaro e tondo Barbara Broccoli. La signora Broccoli è la figlia di Albert R. Broccoli, fondatore della EON Productions che detiene i diritti di sfruttamento cinematografico del personaggio creato da Ian Fleming sin dal primo film Licenza di uccidere del 1962. "Credo che sia nostro dovere creare nuovi e forti personaggi femminili, ma non sono particolarmente interessata a prendere un personaggio maschile e farlo interpretare a una donna" spiega la produttrice al magazine Variety, sottolineando che secondo lei "le donne siano molto più interessati di questo", di una semplice sostituzione di ruoli.

Barbara Broccoli prosegue il discorso raccontando che nel 2005 c'era necessità di portare sullo schermo un Bond più realistico, che potesse avere più credibilità di fronte alle nuove problematiche della società. "Il mondo era cambiato, c'erano stati gli attentati dell'11 settembre, i rischi erano maggiori", per questo la scelta cadde su Daniel Craig, un attore che "poteva sembrare un Bond in carne e ossa, rispetto alla silhouette dei romanzi". "Daniel gli ha dato profondità e vita interiore" continua la produttrice, "cercavamo un eroe del ventunesimo secolo e lui ce lo ha dato, un eroe che piangesse e gridasse, un eroe molto contemporaneo".