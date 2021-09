James Bond in velluto rosa: Daniel Craig alla première mondiale di No Time to Die [foto e video]

News Cinema

Grande evento per l'uscita al cinema di No Time to Die: le foto della première mondiale svoltasi alla Royal Albert Hall di Londra.

Finalmente No Time to Die è stato proiettato su uno schermo cinematografico. È accaduto ieri sera in molte città del mondo con una serie di anteprime (anche soltanto per giornalisti e critici) che si sono svolte più o meno in contemporanea, tra cui a Roma e a Milano. A Londra c'è stata invece la vera première mondiale del film, tenutasi nella prestigiosa Royal Albert Hall, con un allestimento maestoso all'esterno dell'edificio e con tanto di colonna sonora, l'inconfondibile tema di 007 suonato dal vivo dalla Royal Marines Band. Daniel Craig si è presentato con uno smoking spezzato: neri papillon, pantaloni e scarpe e sopra una giacca in velluto rosa antico, una scelta precisa del suo stilyst affinché l'attore potesse lasciare una traccia indelebile nella serata del suo addio al personaggio di James Bond.



