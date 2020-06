James Bond e Jason Bourne, il legame secondo il regista Paul Greengrass

News Cinema

Regista storico della saga di Bourne, Paul Greengrass indica un legame cinematografico tra James Bond e Jason Bourne.

In attesa dell'uscita di No Time to Die il 12 novembre, ritorno del James Bond made in Daniel Craig, il regista della saga di Jason Bourne, Paul Greengrass, è tornato a parlare con Empire del legame e delle differenze tra i due marchi. Greengrass rivendica l'importanza della serie di Bourne per aggiornare e svecchiare la formula di James Bond: in altre parole lo 007 alternativo e più ruvido, viscerale, di Daniel Craig non sarebbe mai esistito senza la fisicità immediata di Matt Damon. Quando infatti Daniel apparve per la prima volta in Casino Royale nel 2006, Jason aveva già colpito due volte, con The Bourne Identity e The Bourne Supremacy, nel 2002 e nel 2004, col secondo film a mettere in gioco per la prima volta la regia di Greengrass. Paul sostiene:

E' interessante, quando Jason Bourne arrivò sulla scena, secondo me ha dato la sveglia a James Bond. Ma parola mia, hanno risposto alla grande da allora. Onore al merito, mi hanno ricacciato i commenti in gola!

Greengrass non parla del No Time to Die che dobbiamo ancora vedere, ma della direzione generale intrapresa dal franchise di 007. Paul si riferisce a sue dichiarazioni passate, nelle quali aveva espresso la distanza siderale, anche filosofica, tra i due personaggi: l'unica somiglianza è il genere spionistico a cui fanno riferimento, per il resto lui era del "team Bourne", in questi termini:

Parlando per me e come cineasta, credo che Bond incarni una serie di valori in merito alla Gran Bretagna, alla maniera di vedere il mondo, alla mascolinità, al potere, all'impero, cose che non condivido. [...] Bourne è proprio il contrario, incarna molto di più lo scetticismo. Ci sono "noi" e "loro". Bourne è "noi", mentre Bond lavora per "loro".