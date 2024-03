Jake Gyllenhall in Road House: "Volevo omaggiare Patrick Swayze e rispettare il film originale"

News Cinema

In streaming dal 21 marzo su Prime Video il film che reimmagina storia e personaggi del cult degli anni Ottanta Il duro del Road House. Ecco cosa ha raccontato il protagonista del film nel corso della conferenza stampa di presentazione.

C’erano una volta gli anni Ottanta, il cinema americano di quel periodo anni e un piccolo film destinato a diventare un cult movie: diretto da Rowdy Herrington (tra i suoi credits, anche Impatto imminente con Bruce Willis e Sarah Jessica Parker), Il duro del Road House vedeva un Patrick Swayze fresco del successo di Dirty Dancing nel ruolo di James Dalton, leggendario buttafuori che veniva assunto per mantenere la pace in un locale turbolento del Missouri e che finiva nel mirino di un malavitoso locale, il tutto mentre si innamorava della nipote del proprietario del locale.

Il duro del Road House, non l’aveste mai visto, lo potete recuperare su Prime Video, la stessa piattaforma dove, il prossimo 21 marzo, debutterà il film che ne reimmagina trama e personaggi: si intitola semplicemente Road House, l’ha diretto Doug Liman e al posto di Swayze vede protagonista un rippatissimo Jake Gyllenhaal, che ha parlato dell’esperienza nel corso di un conferenza stampa virtuale cui hanno partecipato giornalisti di tutto il mondo.

All conferenza stampa era ovviamente assente Liman, infuriato con Amazon giacché avrebbe voluto vedere il film nelle sale, prima dell’approdo su piattaforma, ma di lui si è parlato lo stesso, visto che Road House è stato il film che ha dato a lui e a Gyllenhaal la possibilità di realizzare un sogno covato per molti anni, quello di girare un film assieme.

“Abbiamo cercato il modo di lavorare assieme per quasi vent’anni”, ha raccontato l’attore. Una volta eravamo a cena, stavamo parlando di altro e lui a un certo punto mi ha parlato di questo copione che reimmaginava Il duro del Road House. ‘È una cosa folle: facciamola subito!’, dissi io. E così abbiamo fatto”. Lo spirito con cui Gyllenhaal e Liman hanno affrontato questo progetto era quello “di divertirsi, giocare, stare bene per tutto il tempo, perché ogni giorno di lavoro sarebbe stato un giorno passato con un amico. Doug diceva sempre che voleva far emergere qui una parte della mia personalità che non era mai emersa in nessun altro film: ci siamo supportati e spinti avanti a vicenda, è stato grande”.

Gyllenhaal conosceva personalmente Swayze, con cui aveva girato Donnie Darko, il film di Richard Kelly che ne ha lanciato la carriera, in cui Swayze interpretava il ruolo di un motivatore demagogo e bigotto. “Patrick era fantastico, incredibilmente carismatico, ma ero un suo fan da molto prima di incontrarlo”, ha ricodato Jake. “Credo di aver visto Point Break cinquecento volte, e mia sorella [l’attrice Maggie Gyllenhaal, n.d.a.], quando ero piccolo mi ha portato a vedere i suoi film: Dirty Dancing, Ghost, e ovviamente Il duro del Road House. Quando abbiamo girato Donnie Darko è stato gentilissimo con me, così come sua moglie Lisa: tutti e due mi hanno supportato fin dall’inizio della mia carriera e negli anni. Nel riprendere un personaggio che fu suo, però, non ho sentito il peso di una grande responsabilità. Forse anche perché venivamo entrambi da quel genere di teatro in cui gli attori recitano a turno in tutti i ruoli. Quel che volevo, e che sentivo sentivo necessario era omaggiarlo: volevo rispettare e restituire tutta l’energia che lui aveva messo nel film originale, e dare al mio Dalton alcuni tratti di personalità, in comune con James. Rispettare il film originale era importante per tutti noi”, ha detto Gyllenhall, ricordando anche come entrambi i film siano prodotti da Joel Silver.

Fin da quando sono circolate online le prime foto dal set, di Road House si è parlato anche per il fisico muscoloso e asciuttissimo sfoggiato da Gyllenhaal, il cui personaggio è un ex lottatore di arti marziali miste che ha lasciato alle sue spalle l’UFC e l’Ottagono per accettare un posto da buttafuori in un locale delle Florida Keys (“doppiate”, però, dalla Repubblica Dominicana, dove il film è stato girato).

“Sono un tipo molto sportivo, mi piace tenermi in forma e anche come attore penso sia importante essere sempre pronti a ruoli impegnativi”, ha raccontato Gyllenhall, “Qui però si è trattato di portarte il mio stato fisico a un livello davvero superiore, e per farlo ho avuto tutto un team di persone che mi seguiva. Ho superato i 40 anni e per me era importante che oltre alla forza conservassi flessibilità e mobilità, e che avessi anche sempre l’energia necessaria per dover ripetere spesso le scene di combattimento, che sono state davvero impegnative. Mi sono allenato intensivamente per due mesi prima del film, ma le riprese sono state abbastanza impegnative da mantenermi a quei livelli per tutto il tempo. In più girare nella Repubblica Dominicana ha aiutato, perché col caldo umido del luogo perdevamo di continuo molti liquidi, e tutto contribuiva al fatto che, anche esteticamente, il mio aspetto fosse quello giusto”.

Sul set del film Gyllenhaan ha lavorato con il famoso Conor McGregor, uno dei più celebri lottatori di MMA del mondo, qui al suo esordio cinematografico, che lo ha entusiasmato. E per alcune scene Gyllenhaal è volato a Las Vegas, dove si tenevano i veri combattimenti dellUFC, e dove gli è stato permesso di entrare nell’Ottagono, a più riprese, nelle pause tra un combattimento e l’altro per girare alcine scene. “L’Ottagono è un posto sacro, come un palcoscenico”, ha detto l’attore. Certo, sul palco non c’è tutto quel sangue, ma salirci di dà la stessa sensazione. E i fan che facevano il tifo mentre giravamo ci hanno aiutato tantissimo”.