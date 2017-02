Jake Gyllenhaall raggiunge Joaquin Phoenix in The Sisters Brothers

Si profila davvero un grande cast per il nuovo film di Jacques Audiard, Palma d'oro a Cannes con Dheepan. Jake Gyllenhaal ha infatti raggiunto Joaquin Phoenix e John C. Reilly in Sisters Brothers, tratto dal romanzo omonimo di Patrick deWitt.

È proprio Reilly che ha opzionato i diritti del libro e produrrà anche il film insieme a Michael DeLuca. La storia segue due fratelli, che di cognome fanno Sorelle, ovvero Eli e Charlie Sisters, ingaggiati per uccidere un cercatore d'oro che ha rubato al loro boss. La storia si svolge nell'Oregon nel 1851 e sarà dunque un western.

Il film entrerà in produzione in estate e sarà il primo girato dall'autore francese interamente in lingua inglese.