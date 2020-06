Jake Gyllenhaal protagonista di Snow Blind, thriller a metà fra Prisoners e Vivere in fuga

News Cinema

Jake Gyllenhall torna al genere che più gli si addice, il thriller, e si lascia dirigere da Gustav Möller nell'adattamento della graphic novel Snow Blind.

Un altro thriller si aggiunge alla nutrita filmografia di Jake Gyllenhaal, magnifico tanto in Animali notturni quanto ne Lo sciacallo - Nightcrawler. Intitolato Snow Blind, il film vedrà l'attore anche nelle vesti di produttore ed è l'adattamento dell'omonima graphic novel del 2017 scritta da Ollie Masters e illustrata da Tyler Jenkins. La regia sarà di quel Gustav Möller che lavorerà proprio con Gyllenhaal nel remake de Il Colpevole - The Guilty, suo film del 2018. A occuparsi della sceneggiatura sarà invece Patrick Ness, autore del copione di Sette minuti per la mezzanotte.

Che Jake Gyllenhaal figuri anche come produttore di Snow Blind non sorprende. Ultimamente l'attore si è dilettato parecchio in questa seconda attività, finanziando per esempio l'horror con Emily Mortimer e Bella Heathcote Relic. Per quanto riguarda il suo lavoro davanti alla macchina da presa, il suo ultimo ruolo è stato quello di Quentin Beck/Mysterio in Spider-Man: Far from Home. In futuro lo vedremo al fianco di Jessica Chastain nel film Netflix The Division, adattamento, firmato David Leitch, del videogioco Tom Clancy's: The Division.

Tornando a Snow Blind, la vicenda ruota intorno a un ragazzo che scopre che la sua famiglia è in un programma protezione testimoni. Il film è stato descritto come un incrocio fra Prisoners (in cui Jake Gyllenhaal duettava con Hugh Jackman) e Vivere in fuga di Sidney Lumet. Al momento non conosciamo i nomi degli altri interpreti né sappiamo, visto la pausa forzata a cui il Coronavirus ha costretto il settore dell’intrattenimento, quando verrà battuto il primo ciak.