Jake Gyllenhaal protagonista del prossimo film di M. Night Syamalan, thriller romantico tratto da un libro di Nicholas Sparks

Jake Gyllenhaal capitanerà il cast del nuovo misterioso film di M. Night Syamalan, che mescolerà il mistero all'amore adattando un romanzo di Nicholas Sparks.

Jake Gyllenhaal sarà il protagonista del prossimo film di M. Night Shyamalan, che dopo Trap, uscito lo scorso anno, rimane nel territorio del thriller ma abbraccia il romanticismo. La fonte di ispirazione è infatti un romanzo di uno scrittore che ha inventato grandi e sofferte storie d'amore, spesso prese in prestito dal cinema. Parliamo di Nicholas Sparks, autore ad esempio del romanzo che è diventato il film con Ryan Gosling e Rachel McAdams Le pagine della nostra vita. Proprio perché le opere di questo autore popolarissimo tanto negli USA quanto in Europa sono struggenti e in alcuni casi piuttosto zuccherose, stupisce che il regista de Il sesto senso e Split voglia attingere alle sue pagine, ma il libro da cui dovrebbe prendere spunto ancora non esiste, quindi chi siamo noi per giudicare?

Il nuovo film di M. Night Shyamalan con Jake Gyllenhaal

Può darsi che con il passare degli anni M. Night Shyamalan si sia fatto "tenerello", sta di fatto che ha deciso di accostare la tensione e il mistero al sentimento che muove il mondo (o che dovrebbe muoverlo). Come dicevamo, il libro ancora non c’è e Variety parla di una "collaborazione fra Nicholas Sparks e Shyamalan", con il primo che scriverà un romanzo e il secondo che penserà alla sceneggiatura. Si tratta di un'affermazione piuttosto vaga, dal momento che non sappiamo se la storia raccontata sarà farina del sacco di entrambi o solo di Sparks. I due artisti procederanno parallelamente, quindi è probabile che l'idea di base sia o sarà di tutti e due. Apprendiamo inoltre che Nicholas Sparks sarà il produttore esecutivo del film. Nessuno studio è ancora legato al progetto. Trap era targato Warner Bros., ma ciò non significa che il sodalizio fra la major e il regista debba per forza rinnovarsi.

Il nuovo film di M. Night Shyamalan è il secondo adattamento di un libro. Il primo è stato Bussano alla porta, tratto da "La casa alla fine del mondo" di Paul G. Tremblay. Passando a Jake Gyllenhaal, è alla sua prima collaborazione con il regista. Lo vedremo prossimamente nel thriller di Guy Ritchie In the Gray e in The Bride, il remake de La moglie di Frankenstein diretto da sua sorella Maggie.