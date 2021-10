Jake Gyllenhaal protagonista del cinecomic Prophet

News Cinema

Dopo il remake di The Guilty, Jake Gyllenhall sceglie Prophet, tratto da una serie a fumetti del creatore di Deadpool, Rob Liefeld. Dirige Sam Hargrave.

Dopo il remake del film danese Il colpevole, The Guilty, prodotto e interpretato per Netflix, Jake Gyllenhaal ha scelto come suo prossimo progetto un cinecomic, Prophet, tratto da una serie dell'autore di Deadpool, Rob Liefeld.

Prophet ha esordito nel 1993 e consta di quattro serie, l'ultima delle quali iniziata nel 2016. Nel fumetto, il protagonista è un senzatetto che si offre volontario per sottoporsi agli esperimenti del dottor Horatio Wells, che viene dal futuro e utilizza dei procedimenti basati sul DNA per fare di lui un supersoldato al servizio del malvagio Phillip Omen, programmandolo con istinti omicidi. Wells tuttavia ha dei ripensamenti e cambia la programmazione di Prophet dandogli una forte fede in Dio. Decide poi di metterlo in stato di ibernazione e risvegliarlo nel futuro per aiutare i suoi seguaci a combattere i discepoli del male.

Nel film, John Prophet si risveglia nel 1965, 20 anni dopo la sua "creazione", in un mondo che non riconosce, con una figlia con cui ha rapporti conflittuali, mentre agenti del KGB gli danno la caccia per creare dei supersoldati col suo sangue.

La sceneggiatura è di Marc Guggenheim e la regia di Sam Hargrave.