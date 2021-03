Jake Gyllenhaal nella storia vera Combat Control, dal regista di Tyler Rake

News Cinema

La storia vera di un soldato sarà interpretata da Jake Gyllenhaal in Combat Control, nuovo film del regista Sam Hargrave, già autore di Tyler Rake su Netflix.

Jake Gyllenhaal sarà il protagonista di Combat Control, basato su una storia vera legata alla guerra in Afghanistan, raccontata dal regista Sam Hargrave, già autore di Tyler Rake con Chris Hemsworth, uno dei film d'azione più visti su Netflix. Combat Control sarà invece realizzato per la MGM, basandosi sul libro inchiesta "Alone at Dawn" di Dan Schilling e Lori Chapman Longfritz, adattato dal Michael Russell Gunn di Newsroom.

In Combat Control si racconterà di John Chapman, morto sul campo il 4 marzo del 2002 in Afghanistan, ma insignito della Medaglia d'Onore postuma nel 2018, con un ritardo legato alla natura supersegreta delle sue operazioni. Chapman faceva infatti parte di un'unità speciale dei Combat Control Teams nell'Air Force, deceduto mentre la sua operazione era del tutto clandestina.

Quindici anni dopo la sua morte, fu affidata un'indagine al capitano Cora Alexander, per capire se Chapman fosse degno di ricevere l'onore: l'impresa non fu semplice, perché non c'erano testimoni oculari di quanto era successo, anche per via della segretezza dell'operazione svoltasi tra le montagne dell'Afghanistan. Al momento non è ancora stato fatto un nome per l'interprete del capitano Cora.

L'assegnazione della "Medal of Honor" a Chapman ha segnato il ritorno del riconoscimento a un membro dell'Air Force dall'epoca della guerra in Vietnam, nonché la prima medaglia d'onore in assoluto per un elemento di un Combat Control Team.

Rivedremo prossimamente Gyllenhaal nel remake americano del danese Il colpevole e nell'action Ambulance di Michael Bay, oltre che nell'adattamento cinematografico del videogioco The Division (attualmente in pre-produzione).