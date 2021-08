Jake Gyllenhaal in Oblivion Song di Robert Kirkman

News Cinema

Jake Gyllenhaal interpreterà e coprodurrà Oblivion Song, tratto dalla graphic novel di Robert Kirkman, ideatore di The Walking Dead. L'ambientazione è una Philadelphia postapocalittica.

Partito nel 2018, il comic book di fantascienza Oblivion Song scritto da Robert Kirkman non è di certo un suo lavoro celebre come The Walking Dead, ma la narrazione ancora una volta postapocalittica, creata col disegnatore Lorenzo de Felici e pubblicata dalla Image Comics, ha naturalmente i suoi estimatori: in previsione anche del suo termine con l'uscita 36 (a luglio siamo arrivati a quota 24), si avvia un adattamento cinematografico che sarà interpretato e coprodotto da Jake Gyllenhaal con la sua Nine Stories, in partnership con la New Republic Pictures e la Skybound dello stesso Robert.

Oblivion Song, Jake Gyllenhaal e i suoi recenti impegni

Oblivion Song narra di Nathan Cole, che giornalmente viaggia in una parte abbandonata e perduta di Philadelphia, l'Oblivion appunto, una sorta di dimensione parallela, in cui si sono perse 300.000 persone: il suo disperato scopo è salvarne il più possibile. Kirkman ha dichiarato di non vedere l'ora di "ammirare Jake mentre porta in vita sul grande schermo" il suo personaggio, sicuro che la squadra di produzione farà giustizia al suo lavoro, una volta tanto in versione lungometraggio e non sull'estensione di una serie (anche se di questi tempi i sequel non si escludono mai).

Rivedremo prossimamente Jake Gyllenhaal nel remake di Il colpevole (su Netflix da ottobre) per la regia di Antoine Fuqua, e nell'action Ambulance di Michael Bay (nelle sale dalla Universal nei primi mesi del 2022). Questo limitandoci ai progetti che ha completato, perché come sappiamo ne ha ancora diversi altri in stato di preproduzione... Leggi anche Jake Gyllenhaal nella storia vera Combat Control, dal regista di Tyler Rake