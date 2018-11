Jake Gyllenhaal e Rene Russo nella prima immagine del thriller Velvet Buzzsaw di Dan Gilroy

Un Jake Gyllenhaal occhialuto e quasi irriconoscibile, insieme alla sempre affascinante Rene Russo, sono inquadrati nella prima immagine ufficiale di Velvet Buzzsaw, thriller che li vede diretti ancora una volta da quel Dan Gilroy che con loro ha realizzato il successo de Lo sciacallo. La trama principale è ambientata nel mondo del collezionismo d’arte di Los Angeles, dove gli interessi economici diventano spesso così elevati da condurre ad atti criminosi. Il film è prodotto da Netflix e dovrebbe arrivare sulla piattaforma il prossimo anno. Intanto verrà visto in anteprima mondiale al prossimo Sundance Film Festival che inizierà a fine gennaio. Il resto del cast è composto da Toni Collette, Tom Sturridge e Natalia Dyer.

Uscito nel 2014 Lo sciacallo si rivelò uno dei film più corrosivi e disturbanti dell’anno, portando a Gyllenhaal la candidatura al Golden Globe come miglior attore drammatico e a Gilroy la nomination all’Oscar per la sceneggiatura originale. Come noto i prossimi progetti dell’attore sono l’action The Division con Jessica Chastain e il crime movie Finest Kind diretto da Brian Helgeland, lo sceneggiatore tra gli altri di L.A. Confindential e Mystic River.

Ecco dunque la prima immagine ufficiale di Velvet Buzzsaw: