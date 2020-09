Jake Gyllenhaal e Antoine Fuqua di nuovo insieme per il remake del thriller Il Colpevole

News Cinema

Dopo Southpaw, Jake Gyllenhaal torna a farsi dirigere da Antoine Fuqua nel rifacimento del claustrofobico thriller danese Il Colpevole.

Continuiamo a parlare di Jake Gyllenhaal, che non tornerà a lavorare soltanto con Denis Villeneuve (a un progetto sconosciuto), ma unirà le forze anche con Antoine Fuqua, che nel 2015 lo aveva diretto nel film sulla boxe Southpaw. Attore e regista uniranno le forze per il remake de Il Colpevole, tesissimo e bel thriller del danese Gustav Möller uscito nel 2018. La particolarità del film era che si svolgeva in un unico ambiente e quasi con un unico protagonista: un ex-agente di polizia e operatore telefonico a un centralino per le emergenze che riceveva una chiamata da una donna che era stata rapita.

Proprio questa caratteristica deve aver incuriosito e stimolato Gyllenhaal, che è anche produttore insieme a Fuqua. Una performance in assolo, del resto, è un ottimo banco di prova per un attore, e magari un viatico per l'Oscar. E poi, siccome ci sarà probabilmente un solo set, sarà più semplice rispettare i protocolli di sicurezza imposti dall’emergenza Covid-19. E’ probabile inoltre che il regista si servirà di una troupe ridotta, il che significa poche persone e al massimo un piccolo assembramento.

"Non potrei essere più felice di tornare a lavorare con Antoine" - ha detto Jake Gyllenhaal. "Il tempo che abbiamo trascorso insieme per la realizzazione di Southpaw è stato una delle esperienze artistiche più straordinarie della mia carriera, e non vedo l'ora di essere di nuovo sul set insieme a lui. Il colpevole è una storia speciale a cui ci sentiamo tutti molto vicini".

La sceneggiatura del rifacimento è stata affidata a Nic Pizzolatto, che è il creatore di True Detective, e sappiamo che Fuqua si metterà al lavoro prima di cominciare Emancipation, il film con Will Smith schiavo in fuga durante la Guerra di Secessione.

Tornando a Southpaw, primo sodalizio artistico fra Gyllenhaal e il regista, c'è da dire che non è stato un film campione di incassi, tuttavia ha irrobustito la fama di Jake, oltre ad aumentare il numero dei suoi ammiratori, stregati da un fisico perfettamente scolpito.