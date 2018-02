Jake Gyllenhaal, Ansel Elgort e Zendaya reciteranno in Finest Kind

Il crime-thriller Finest Kind, che sarà diretto da Brian Helgeland, sta mettendo insieme un cast davvero importante. E' infatti notizia recente che i protagonisti del film saranno Jake Gyllenhaal, Ansel Elgort e Zendaya. La storia vede protagonisti due fratelli - i due attori appunto appena citati - che chiudono un accordo con un sindacato criminale per poter prendere potere nelle strade di Boston. Lo sviluppo di tale progetto metterà a dura prova il rapporto tra consanguinei, non solo tra i due fratelli ma anche nei confronti di loro padre. Non è ancora dato sapere quando inizieranno le riprese di Finest Kind.

Come sceneggiatore, Brian Helgeland ha un rapporto molto proficuo con questo genere di film: ha infatti vinto l'Oscar per l'adattamento di L.A. Confidential, tratto da due differenti romanzi del grande scrittore di hard-boiled James Ellroy, ed ha poi ottenuto un'altra nomination per Mystic River di Clint Eastwood, anch'esso basato sul romanzo di Dennis Lehane.

Per quanto riguarda gli attori, sia Elgort che Zendaya sono decisamente sulla cresta dell'onda: il primo è reduce dal successo di Baby Driver, l'altra ha dimostrato notevoli doti di performer e più che discrete di attrice in The Greatest Showman, che partito piano al boxoffice in America sta invece conquistando un enorme bottino grazie al passaparola. Meritato, aggiungiamo noi. E Jake Gyllenhaal? Lo vedremo prossimamente in Wildlife, esordio alla regia del collega Paul Dano dove reciterà con Carey Mulligan. Il film è stato presentato all'ultimo Sundance Film Festival.