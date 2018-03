Jacob Tremblay sarà protagonista di Good Boys per la Universal

Dopo aver sfiorato la nomination all'Oscar con Room e aver centrato il successo più recente di Wonder, la carriera del giovanissimo Jacob Tremblay è sempre più lanciata. E l'attore per il futuro sta scegliendo progetti che sembrano vere e proprie sfide "adulte". In cantiere c'è già The Predator, il quale sarà destinato a un pubblico maturi visti i contenuti e la probabile violenza esplicita. Ora arriva la notizia che Tramblay sarà tra i protagonisti di Good Boys, una commedia targata Universal che viene già descritta come un mix (esplosivo!) tra Superbad e Sausage Party. Comicità pepata dunque, non c'è dubbio a riguardo...

La sceneggiatura è stata scritta da Lee Eisenberg e Gene Stupnitsky, che con Good Boys faranno anche il loro debutto dietro la macchina da presa. In precedenza i due hanno messo mano alla sceneggiatura di Bad Teacher con Cameron Diaz, una delle commedie "adulte" più irriverenti degli ultimi anni. La trama principale di questo nuovo lungometraggio racconta di un dodicenne che decide di marinare un giorno di scuola per imbarcarsi in un'avventura ricca di conseguenze non sempre edificanti, quando non addirittura pericolose...

A produrre Good Boys sarà la Point Grey, proprietà di due specialisti in materia come Seth Rogen ed Evan Goldberg. Non si conoscono ancora altri membri del cast.