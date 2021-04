Jacob Fortune-Lloyd sarà il manager dei Beatles Brian Epstein nel film biografico Midas Man

News Cinema

Jacob Fortune-Lloyd, giovane attore rivelato dalla serie fenomeno La regina degli scacchi, sarà il talentuoso e infelice Brian Epstein, il leggendario manager dei Beatles, nel film biografico Midas Man.

Jacob Fortune-Lloyd, il giovane attore britannico apparso ne I Medici e nella serie fenomeno di Netlfix La regina degli scacchi, è stato scelto per interpretare il film biografico su Brian Epstein, il geniale giovane manager che lanciò i Beatles nel 1962 e li seguì fino alla sua morte, avvenuta prematuramente nel 1967 per un'overdose di barbiturici, quando aveva solo 32 anni. Tra Jacob Fortune-Lloyd ed Epstein c'è perfino una certa somiglianza, come si può vedere dalle foto.

Il biopic è intitolato Midas Man e sara diretto dall'acclamato regista di video musicali e film Jonas Åkerlund. La storia racconterà l'influenza di Epstein sulla rivoluzione musicale e culturale degli anni Sessanta in Inghilterra e nel mondo. Uomo dotato di grande intuito e talento, Epstein scoprì la potenzialità dei Beatles e dettò il loro look, seguendoli in ogni loro aspetto e impresa, inclusi i loro film. Purtroppo era anche un giovane ebreo gay in un Paese in cui l'omosessualità era ancora un reato, e la sua infelicità lo condusse a una morte prematura. La sua scomparsa fu un grande shock per i quattro di Liverpool.

Su Brian Epstein esistono varie pubblicazioni e un bellissimo graphic novel, "Il Quinto Beatle", ma il film avrà una sceneggiatura originale, scritta da Jonathan Wakeham su soggetto di Brigit Grant. Da beatlesiani, non vediamo l'ora di vedere Midas Man, fiduciosi che renderà il degno omaggio alla figura di Epstein.