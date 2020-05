Jackpot: David Guggenheim al lavoro su un nuovo spin-off di Spider-Man

News Cinema

Un giorno dopo l'annuncio di S. J. Clarkson per un film Marvel, probabilmente Madame Web, la Sony annuncia un nuovo spin-off di Spider-Man, Jackpot, scritto da Marc Guggenheim.

La Sony sta accelerando la produzione dei suoi prossimi cinecomic targati Marvel. Un giorno dopo l'annuncio della scrittura della regista S. J. Clarkson per un film (forse) su Madame Web, arriva la notizia che Marc Guggenheim sta scrivendo la sceneggiatura di un altro spin-off di Spider-Man dedicato ancora a un personaggio femminile, Jackpot.

Si tratta di un personaggio non noto a tutti, la scienziata Sara Ehret, creato nel 2007 da Dan Slott e Phil Jimenez. Ehret è una ricercatrice che si occupa di Parkinson e che, incinta, entra in contatto con il Lot 777, un virus che la manda in coma. Quando ne esce, ha un bambino sano e si ritrova dotata di super forza. Alla fine diventa un supereroe riconosciuto col nome di Jackpot, che combatte il crimine a New York, ma a un certo punto per tenere al sicuro la sua famiglia abbandona la lotta. Al suo posto subentra Alana Jacobson, che muore mentre aiuta Spider-Man. A questo punto Sara riprende la sua identità, afflitta dal senso di colpa per la morte di Alana.

Non si sa se la sceneggiatura di Guggenheim coprirà tutti questi aspetti ma di sicuro la Sony vuole più personaggi femminili, e questo è un bene. Forse è meglio dimenticare che lo sceneggiatore fu uno degli autori del famigerato Lanterna Verde, ma ha comunque al suo attivo come produttore e sceneggiatore la serie tv Arrow, Superman e altre e ha scritto fumetti di Aquaman, Spider-Man e Superman/Batman, nonché videogame come Call of Duty 3, il che lo rende decisamente affidabile e competente per l'incarico che dovrà svolgere.