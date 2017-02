Jackie: John Hurt, in una delle sue ultime interpretazioni, e Natalie Portman in una nuova clip italiana

Purtroppo sono poche le nuove prove d'attore del grande John Hurt a cui potremo ancora assistere sul grande schermo. Tra le ultime interpretazioni dell'attore inglese scomparso a 77 anni lo scorso 25 gennaio, c'è quella in Jackie, il film di Pablo Larrain candidato a tre Premi Oscar 2017, tra cui quello per la migliore attrice protagonista, Natalie Portman.



Nel film, che racconta i patimenti dell'ex First Lady nei tragici giorni che seguirono l'assassinio del Presidente John Fitzgerald Kennedy nel novembre del 1963, John Hurt è un prete a cui Jackie si confida qualche ora prima del funerale di suo marito. Li vediamo insieme in questa nuova clip italiana dal titolo "Io credo che Dio sia crudele":





