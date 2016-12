Jackie: ecco il trailer in italiano del film di Pablo Larrain con Natalie Portman

Per il suo di Jacqueline Kennedy Natalie Portman ha già ottenuto una candidatura ai Golden Globes 2017 come migliore attrice protagonista, e c'è da scommettere che farà il bis nelle prossime settimane anche con una nomination agli Oscar.

E' lei uno dei migliori biglietti da visita per Jackie, il film diretto da Pablo Larrain in uscita nei cinema italiani a febbario 2017, che la vede nei panni della First Lady americana più celebre di sempre nei quattro giorni successivi all'omicidio del marito JFK nel mese di novembre del 1963.



Del film, che vede tra i suoi altri interpreti Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, Richard E. Grant, Max Casella e John Hurt, vi possiamo mostrare oggi il trailer ufficiale in italiano: