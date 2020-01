News Cinema

Le riprese si sono svolte in Cina. Alla regia Scott Vaugh (Need for Speed).

A quanto pare Jackie Chan e John Cena hanno finito le riprese di un action-thriller intitolato Project X-Traction (!!!), realizzato da quello Scott Vaugh che si è fatto notare con il para-militare Act of Valor e successivamente ha diretto Aaron Paul e Dominic Cooper in Need for Speed. La storia di questo nuovo film racconta di due ex-soldati delle forze speciali incaricati di scortare un gruppo di civili verso la salvezza, attraverso le zone più pericolose di Baghdad. A giudicare dal titolo e dalla filmografia di Chan e Cena, non è impossibile che il film contenga anche una certa dose di vena comica. Di sicuro vedere insieme le due star dell’azione farà di Project X-Traction uno dei cult-movie di quest’anno. Non si sa ancora quando il film arriverà nelle sale, ma di sicuro succederà entro il 2020.

Ripercorriamo però la storia del progetto: nel maggio 2017 ne avevamo dato notizia quando ancora si intitolava Ex-Baghdad e insieme a Jackie Chan doveva recitare l’icona per eccellenza dell’action americano, ovvero Sylvester “Rambo” Stallone. Vaugh era già entrato nella produzione come regista. Poi nel 2018 Sly ha abbandonato, sostituito da Cena, ed è qui che si sono perse le tracce del lungometraggio. E invece tutto si è compiuto anche se lontano dai riflettori, e Project X-Traction è stato girato interamente in Cina. E adesso non resta che aspettare e goderselo in sala…

Il prossimo futuro sarà dunque ricco di John Cena sul grande schermo: oltre a questo film infatti l’attore lo vedremo in Fast and Furious 9 e The Suicide Squad.