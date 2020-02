Jackie Chan contro Arnold Schwarzenegger nel trailer di The Iron Mask

News Cinema

Un fantasy action diretto da Oleg Stepchenko che mette a confronto, per la prima volta, le due superstar del cinema.

Il film che mette una contro l'altra due stelle indiscusse del cinema d'azione come Jackie Chan e Arnold Schwarzenegger, l'uno alfiere del cinema orientale, l'altro di quello hollywoodiano, si intitola The Iron Mask (ma anche Journey To China: The Mystery of Iron Mask, o Viy 2: Journey to China, a seconda dei paesi) ed è un fantasy d'azione diretto e co-sceneggiato da Oleg Stepchenko, di cui vi presentiamo di seguito il trailer in versione originale.

The Iron Mask è ambientato nel XVIII secolo, e racconta le avventure di un viaggiatore inglese di nome Jonathan Green (interpretato da Jason Flemyng), che attraversa la Russia e la Cina incontrando lungo il suo incredibile e pericolosissimo dragoni, magia nera e perfino il Re dei Draghi.





Co-produzione tra Russia e Cina The Iron Mask è il sequel di un film del 2014 intitolato Viy - La maschera del demonio, vagamente ispirato al racconto di Nikolaj Gogol intitolato "Vij". Nel cast - in cui, a onor del vero, Chan e Schwarzy non ricoprono ruoli di primissimo piano - ci sono anche Charles Dance e il compianto Rutger Hauer. Già uscito in Oriente, nei paesi ex sovietici e in Spagna e Olanda, debutterà nei cinema inglesi il 10 aprile. Da noi, probabilmente, non lo vedremo mai al cinema, ma potrebbe apparire su qualche piattaforma di streaming.