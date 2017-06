Jack Sparrow non cede: Pirati dei Caraibi 5 ancora primo al boxoffice italiano

Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar rimane sulla vetta del boxoffice italiano del weekend, portando a casa questa settimana altri 2.380.000 euro, raggiungendo quindi gli 8.575.000: anche se nel mondo il quinto atto della saga con Jack Sparrow non sta sbancando come i precedenti, attualmente è comunque arrivato a 500 milioni di dollari. Su un costo di 230 milioni, siamo sul filo di lana. Vedremo come procederà e come la Disney interpreterà il risultato in funzione di ulteriori sequel.





Entra solo al secondo posto l'interessante Wonder Woman di Patty Jenkins con Gal Gadot, fresco della partenza americana da 100 milioni di dollari (un record per un film diretto da una donna). Da noi non è andata altrettanto bene: l'incasso è di appena 1.090.000 euro, con media di 1.815 euro per 600 copie.

In proporzione è andata meglio alla terza posizione di Baywatch: pur con miseri 690.000 euro, ha una media di 2.135 euro per 324 copie. Ciò non significa che rivedremo necessariamente presto in azione Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario, perché il film in tutto il mondo è arrivato appena a 67 milioni d'incassi, su 69 di costo: specialmente il risultato tiepido in patria starà portando qualche executive a farsi i proverbiali due conti.





Scende dal secondo al quarto posto la Fortunata di Jasmine Trinca, diretta da Sergio Castellitto: dopo il passaggio a Cannes a fare ancora da tiepido traino, Fortunata porta a casa 314.000 euro, su un totale finora di 1.562.000.

In quinta posizione una nuova entrata: si tratta dell'ostetrica interpretata da Catherine Frot in Quello che so di lei di Martin Provost. Il debutto sui nostri schermi registra 114.000 euro.



I Film più visti in Italia nel weekend: Box office completo