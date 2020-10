Jack Sparrow, Johnny Depp spiega come convinse la Disney ad accettarlo

News Cinema

Personaggio fuori dagli schemi, Jack Sparrow nei Pirati dei Caraibi suscitò una certa reazione nei dirigenti Disney, come ci racconta Johnny Depp.

Del Jack Sparrow interpretato da Johnny Depp in cinque film della serie Pirati dei Caraibi, fulcro del successo stratosferico del franchise, sappiamo molte cose, non ultima che fu ispirato da Keith Richards, poi cammeo nei film nei stessi. Non sapevamo tuttavia come avessero effettivamente reagito gli executive della Disney di fronte a una caratterizzazione così imprevedibile e ambigua, nel contesto di un film per famiglie. Durante le riprese di La maledizione della prima luna di Gore Verbinski, Johnny Depp ricevette qualche chiamata preoccupata dai piani alti, come ha raccontato al Festival di Zurigo. Come reagì? Ecco le sue parole...



Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar: Trailer italiano del film - HD

Erano nervosi, avevano paura che nessuno capisse una parola di quello che diceva il Capitano Jack. Mi chiamarono per chiedermi: "Ma è ubriaco? Sei ubriaco? Perché muovi le mani così?" Non mi scoraggiai nemmeno un po', mi caricai. Sapevo che se loro erano preoccupati, allora stavo facendo il mio lavoro. Quando mi chiesero di stemperare, io calcai la mano.

E meno male che lo fece. Prima del successo al boxoffice del primo capitolo, c'era davvero una maledizione che gravava sui film di pirati, cioè l'idea che portassero a flop inevitabili. Fu soprattutto merito del "pensiero laterale" di Depp, della sua libertà di approccio al personaggio, se la serie attirò l'attenzione, e non ce ne vogliano Orlando Bloom, Keira Knightley e il bravissimo Geoffrey Rush. Questo racconto di Depp fa anche comprendere come, persino nella logica costosa di un blockbuster, un tocco autoriale (e attoriale, in questo caso) possa fare la differenza in un ingranaggio colossale che rischia a ogni piè sospinto di bloccarsi.

Oltre alla Maledizione della prima luna (2003), la serie è stata composta da La maledizione del forziere fantasma (2006), Ai confini del mondo (2007), Oltre i confini del mare (2011) e La vendetta di Salazar (2017), non mostrando mai significativi segni di cedimento al botteghino. Leggi anche Margot Robbie protagonista di un nuovo Pirati dei Caraibi Karen Gillan protagonista di Pirati dei Caraibi 6?