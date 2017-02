Jack Nicholson torna in attività per il remake di Vi presento Toni Erdmann

Personalmente (sono gusti, non ci lapidate), non condividiamo l'entusiasmo generale per Vi presento Toni Erdmann, candidato all'Oscar per il miglior film straniero, ma vedendo il bravo protagonista all'opera ci era subito venuto in mente - e immaginiamo anche a molti di voi - quanto sarebbe stato perfetto Jack Nicholson per un eventuale remake.

Ora, siccome a volte la realtà supera la fantasia, oggi arriva proprio la notizia che il grande Jack, ultimamente sovrappeso, un po' depresso e dichiaratamente pensionato (solo due settimane fa l'amico di sempre Peter Fonda lo ribadiva), tornerà sullo schermo proprio per interpretare l'imbarazzante padre della donna in carriera nel remake americano, che sarà prodotto da lui, Will Ferrell e Adam McKay.

E non è finita qua, Kristen Wiig avrà il ruolo della figlia infelice e carrierista a cui il padre cerca di riavvicinarsi, irrompendo nella sua vita con un bizzarro e poco credibile personaggio.

Il remake verrà prodotto in casa Paramount e al momento non c'è ancora uno sceneggiatore, per cui siamo ancora nelle prime fasi. Siamo pronti a scommettere che la versione americana sarà più divertente (e breve) di quella tedesca. Nell'originale, promosso come una commedia, prevalgono infatti la tristezza e la malinconia.