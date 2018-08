Jack Nicholson abbandona il remake di Vi presento Toni Edrmann

Ormai più di un anno fa avevamo accolto con tripudio la notizia di un ritorno davanti alla macchina da presa di Jack Nicholson, la cui ultima apparizione al cinema, tra l'altro in un ruolo non esattamente da protagonista, risaliva al 2010, quando era uscita la commedia con Reese Witherspoon e Paul Rudd Come lo sai. Il grandissimo attore aveva infatti acconsentito a interpretare il protagonista del remake americano di Vi presento Toni Erdmann, ottima commedia tedesca di Maren Ade apprezzata praticamente ovunque e candidata all'Oscar per il miglior Film Straniero nel 2016.

Ebbene: oggi il sogno si frantuma, perché Nicholson, per ragioni che al momento ignoriamo, ha deciso di abbandonare il progetto. Resta invece confermata, nel film, la presenza di Kristen Wiig nel ruolo della protagonista femminile, una donna in carriera la cui vita viene sconvolta dall'arrivo di un padre ingombrante e bizzarro che si fa chiamare Toni Erdmann.

Ma le novità non finiscono qui, perché, se non altro, il film guadagna un regista, anzi una regista, capace di guardare alla quotidianità dei suoi personaggi con delicatezza e umorismo. Parliamo di Lisa Cholodenko, già incaricata di scrivere il copione dopo l'uscita di scena di Lena Dunham e Jenni Konner. Non sappiamo quando l'autrice della commedia drammatica familiare I ragazzi stanno bene e della miniserie Olive Kitteridge si metterà al lavoro, ma la Paramount non ha intenzione di rallentare il passo, sempre che trovi abbastanza velocemente un nuovo protagonista maschile che possa sostituire degnamente Nicholson e, ovviamente Peter Simonischek, il che non sarà semplice.