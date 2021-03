Jack Black si rade, vede il suo doppio mento e diventa Hulk dalla rabbia

News Cinema

Altra creatività esilarante arriva dall'account Instagram di Jack Black che, dopo Spider-Man, Iron Man e Thor, questa volta si trasforma in Hulk.

Ritorna in azione il supereroe di cui abbiamo tutti bisogno.

Dopo aver reinterpretato Spider-Man, Iron Man e Thor, il buon Jack Black veste i panni di un nuovo personaggio Marvel.

Anzi, sveste i panni.

Anzi, lacera i panni.

Nel nuovo video che ha realizzato con il suo amico filmmaker Taylor Stephens, l'attore diventa Hulk senza passare per Bruce Banner. La sua parodia inizia con la rasatura della barba che porta a rivelare il "doppio mento da pandemia", come dice lui", una visione allo specchio lo fa esplodere dalla rabbia.

