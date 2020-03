News Cinema

Jack Black rilancia mezzo nudo con una danza propiziatoria in un video social

Mauro Donzelli di 30 marzo 2020

Video spassoso e per deboli di cuore di Jack Black con pancia in resta e cappello d'ordinanza in un ballo propiziatorio che invita a restare a casa.

Un ballo propiziatorio contro il coronavirus, definiamolo così, senza escludere che qualcuno possa considerarlo raccapricciante. Ma parliamo di uno dei fenomeni della comicità fisica, Jack Black, per cui possiamo volentieri perdonargli l’abbigliamento scarso, diciamo pure che è mezzo nudo, e una certa qual pancia da quarantena. Ma chi siamo noi per giudicare, specie in questo terreno. Stay at home, il nostro resto a casa, è l’appello che vuole veicolare il nostro, direttamente dalla sua villa californiana. Eccola la danza, chissà che non diventi un tormentone estivo, auspicabilmente post virus. Di sicuro in molti hanno già commentato, tra cui un deliziato Jimmy Fallon. Visualizza questo post su Instagram#StayAtHome Dance ✂️ @taylorstephens 📹 @therealimaginarybear New #JablinskiGames is live. Link in bio.Un post condiviso da Jack Black (@jackblack) in data: 29 Mar 2020 alle ore 5:31 PDT

di Mauro Donzelli giornalista cinematografico

intervistatore seriale non pentito