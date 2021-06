Jack Black innamorato della mamma di Ice Cube nella commedia Oh Hell No

News Cinema

Jack Black e Ice Cube insieme nella commedia sulla famiglia Oh Hell No, diretta da Kitao Sakurai.

Kitao Sakurai, regista del recente successo Netflix Bad Trip, dirigerà una coppia di popolarissimi attori nella sua nuova commedia, intitolata Oh Hell No. In trattative per il film, che sarà realizzato alla Sony, ci sono infatti Jack Black e l'attore e rapper Ice Cube. La storia del film, che spiega il titolo, vede il personaggio di Jack Black che si innamora della madre di quello di Ice Cube, e la risposta di quest'ultimo è liberamente traducibile in "col cavolo!".

Una premessa alquanto bizzarra, visto che Jack Black ha (quasi) 52 anni come Ice Cube, il che, sia pur ammesso che sua madre lo abbia avuto da adolescente, lascia immaginare l'innamoramento del primo per una donna di una settantina d'anni. Ma non è dalle premesse più assurde che nascono a volte le commedie più divertenti?

L'ultimo film in cui abbiamo visto Ice Cube è L'assistente della star, mentre Jack Black, che ha spopolato con JumanjI: The Next Level, è attualmente sul set del video game movie Borderlands, diretto da Eli Roth.