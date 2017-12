Jack Black è The Polka King: ecco il primo trailer del film targato Netflix

Tra pochi giorni lo vedremo nei panni di un bizzarro cartografo, e al fianco del muscoloso Dwayne Johnson, in Jumanji: Benvenuti nella Giungla.

Ma quello di Jake Kasdan non è il solo film interpretato da Jack Black negli ultimi mesi: ce n'è anche un altro ben più piccolino e meno pubblicizzato, che anche al Sundance, lo scorso gennaio, era passato sotto silenzio.

S'intitola The Polka King, ed è stato acquisito da Netflix, che lo distribuirà in streaming a partire dal prossimo 12 gennaio.

Il film è diretto da Maya Forbes, che aveva esordito con una commedia indie molto interessante dal titolo Infinitely Polar Bear, assieme al marito Wallace Wolodarsky, e racconta la storia (vera) di un piccolo truffatore polacco, Jan Lewan, che cerca di realizzare il suo personalissimo sogno americano a colpi di musica e utilizzando un famigerato "Schema Ponzi".

A fianco a Black, in The Polka King troviamo Jenny Slate, Jason Schwartzman, Jacki Weaver e J.B. Smoove.