J.K. Rowling rivela di aver avuto i sintomi del coronavirus e di avere pienamente recuperato

L'autrice della saga di Harry Potter parla sui social dei sintomi di cui ha sofferto e consiglia una tecnica respiratoria suggerita da un ospedale inglese.

La scrittrice J.K. Rowling, una delle più celebri e ricche penne della Gran Bretagna per aver scritto la saga di Harry Potter, si unisce a una nutrita schiera di personalità del mondo dello spettacolo e dello star system che hanno parlato della loro esperienza con il coronavirus. Nel suo caso ne ha parlato su twitter, suo consueto canale social di comunicazione con i suoi 14,5 milioni di follower.

Nonostante non si sia mai sottoposta a tampone, come tutte le persone non gravi, quindi non facendo valere il suo status per farlo in modo privato, la scrittrice ha avuto tutti i sintomi del Covid 19 nelle scorse due settimane, tra cui problemi respiratori.

“Ho pienamente recuperato”, ha scritto rassicurando i suoi milioni di fan, condividendo anche una tecnica di respirazione che può essere utile, a lei lo è stata, consigliata da personale medico del Queens Hospital del Regno Unito. La vediamo qui sotto spiegata in un video, insieme al post della Rowling. In sintesi prevede due serie di cinque respiri profondi, e con il sesto un forte colpo di tosse coprendosi la bocca, per aprire la gola e i polmoni. Poi consiglia di stendersi a faccia in giù con un cuscino, respirando profondamente per dieci minuti.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020