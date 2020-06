J.K Rowling risponde alle accuse della comunità transgender rivelando di essere stata vittima di violenza sessuale

News Cinema

La scrittrice di Harry Potter J.K. Rowling ha pubblicato un lungo testo sul suo sito spiegando le sue parole mal accolte dalla comunità trans ma anche da Daniel Radcliffe, Eddie Redmayne e Emma Watson.

Dopo le molte polemiche di questi giorni, successive alle sue parole sul fatto che le trans non siano propriamente delle donne, la scrittrice J.K. Rowling ha risposto alle accuse piovute dalla comunità transgender, ma anche da molte star, su tutti i due protagonisti delle due serie da lei create, Harry Potter e Animali fantastici. Infatti Daniel Radcliffe non si è risparmiato nel commentare, così come Eddie Redmayne, protagonista della nuova saga, creata per il cinema e già pianificata fino al quinto episodio, previsto in uscita nel 2024, e che a questo punto rischia di subire i contraccolpi di questa polemica.

La Rowling ha scritto un lungo post sul suo sito, da ben oltre 3000 parole, con cui ha chiarito la sua posizione e a cui vi rimandiamo. Ha alimentato il dibattito, spiegando tra le altre cose come abbia subito nella sua vita violenza sessuale e anche abusi domestici. Parole, insomma, in cui si è messa a nudo e ha specificato di essere stata spinta a pubblicare quel commento su twitter dalla lettura di un provvedimento legislativo del governo scozzese relativo al riconoscimento di genere che, in sostanza, “prevede che agli uomini sia sufficiente, per diventare donna, dire di esserlo”.

Comunque la si pensi, è l’occasione per ascoltare con serenità la sua posizione, senza limitarsi a occhieggiare un titolo o una polemica sui social.