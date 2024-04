J.J. Abrams, rumor: il suo prossimo film è un 'omaggio a Ritorno al Futuro' con Timothée Chalamet e Elle Fanning

News Cinema

Si rumoreggia che Warner Bros. sia pronta a riportare J.J. Abrams dietro la macchina da presa. Il regista potrebbe dirigere un 'omaggio' al cult Ritorno al Futuro, con protagonisti Timothée Chalamet e Elle Fanning.

Direttamente dai corridoi della Warner Bros. spuntano indiscrezioni clamorose che coinvolgono J.J. Abrams. Il regista, sparito dai radar ormai da qualche anni, sarebbe sul punto di tornare dietro la macchina da presa. E con un progetto decisamente ambizioso: un omaggio a Ritorno al Futuro. Prima di protestare (o rimanere senza parole), aspettate un momento: il film in cantiere non è né un remake né un sequel della mitica trilogia con protagonista Michael J. Fox.

Gira voce che il comeback di Abrams alla regia sarà incentrato “su un giovane che viaggia nel tempo”. Nelle ultime ore, Daniel Richtman è tornato a parlare del potenziale lungometraggio, aggiungendo nuovi ed inattesi dettagli. L'insider non ha solo confermato che c'è una sceneggiatura in cantiere. Ma anche che la star dell''omaggio' di Abrams al capolavoro di Robert Zemeckis sarà Timothée Chalamet.

Il casting è plausibile dal momento che l'attore ha firmato un nuovo contratto con Warner Bros. La star di Wonka e Dune, al momento è impegnato sul set di A Complete Unknown, in cui interpreta Bob Dylan. Che il suo prossimo impegno sia proprio il misterioso film di J.J. Abrams? Se le indiscrezioni venissero confermate, inoltre, Chalamet ritroverebbe al suo fianco Elle Fanning, già co-star in Un Giorno di Pioggia a New York di Woody Allen e nel biopic musicale diretto da James Mangold appena citato.

Fanning, del resto, è una vecchia conoscenza anche di J.J. Abrams, che l'ha diretta nel fantascientifico Super 8 (2011). Naturalmente, in assenza di una conferma ufficiale da parte di Warner Bros., è prematuro esprimere un'opinione o farsi un'idea sul progetto. Di certo, anche solo citare l'intoccabile Ritorno al Futuro comporta il rischio trovarsi di fronte orde di cinefili col coltello tra i denti pronte a scendere in piazza.

Il fatto che Abrams non intenda percorrere la facile strada del reboot è confortante. Anche perché la sola idea di Chalamet come moderno Marty McFly è sufficiente a scatenare un'insurrezione. Allo stesso tempo, la solida esperienza del regista newyorchese con la fantascienza a 360 gradi può lecitamente lasciar ben sperare. Per scoprire cosa dobbiamo aspettarci di preciso, senza saltare frettolosamente a conclusioni, dovremo avere la pazienza di acquisire informazioni ufficiali.