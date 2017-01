J.J. Abrams dice basta a remake, reboot e altri tipi di rifacimenti

Dite la verità: quante volte, in questi anni di cinema non particolarmente originale, avete pensato "Ma basta coi questi remake! Basta con questi reboot!"?

Sarete allora felici di sapere che una delle più attive menti creative di Hollywood, l'inarrestabile J.J. Abrams che fa il regista, lo sceneggiatore e il produttore, ha deciso di accogliere la vostra istanza.

Dopo aver legato il suo nome, già celebre, a marchi storici come quelli di Mission: Impossible, Star Trek e Star Wars, Abrams ha detto alla rivista People di sentire il bisogno di tornare alle produzioni originali che sono state il segreto del suo successo agli inizi della carriera.

"Mi sento incredibilmente fortunato a essere coinvolto in cose che amavo quando ero un ragazzo. [...] Ma non sento alcun reale desiderio di farlo ancora," ha dichiarato dopo la serata di premiazione dei Golden Globe, dove era in rappresentanza di Westworld. "Mi sento di aver fatto abbastanza in quel senso e di essere più eccitato dal lavoro su idee originali che, forse, qualcun'altro in futuro rielaborerà."

Abrams, che anche quando ha lavorato su idee tutte sue ha comunque sempre messo nell'impasto creativo tutto il cinema e la tv che ha sempre amato e che lo hanno influenzato (basti pensare a Super 8), ha poi dichiarato che, anche quando si lavora su mondi narrativi già esistenti, si devono sempre allargare i confini: "Credo che se racconti una storia che non spinga nulla avanti, che non introduce nessun elemento rilevante, che non crei una nuova mitologia o sia un'estensione di quella che esiste, allora un rifacimento di qualcosa sia un errore."

La decisione di Abrams non sconvolgerà gli equilibri creativi di Hollywood, ma è sicuramente un gesto significativo, che non mancherà di trovare apprezzamento nel pubblico e qualche tentativo di emulazione da parte di altri creativi dell'industria del cinema. E aspettiamo quindi di vedere quale sarà la prossima creazione originale dell'amato J.J..