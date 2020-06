J.J. Abrams dalla parte di George Floyd con una mega donazione alle organizzazioni antirazziste

News Cinema

Con la sua Bad Robot il regista e produttore ha stanziato dieci milioni di dollari da suddividere in 5 anni a favore di chi si batte per i diritti degli afroamericani in America.

L'ingiusta morte di George Floyd continua a sgomentare l'America e le rivolte non si fermano. Non si fermano, per fortuna, nemmeno le sacrosante prese di posizione delle star di Hollywood, che hanno dato il loro sostegno a Black Lives Matter, movimento attivista impegnato nella lotta contro il razzismo, e che si sono unite ai manifestanti nelle varie città USA dove sono stati organizzati cortei di protesta. E se John Cusack è stato attaccato dalla polizia mentre filmava i tafferugli e su Instagram Seth Rogen ha mandato a quel paese i razzisti, J.J Abrams ha compiuto un importante gesto insieme alla sua Bad Robot e alla Katie McGrath e JJ Abrams Family Foundation.

Il regista ha deciso di donare ogni anno (e per 5 anni) due milioni di dollari alle organizzazioni che si battono per i diritti degli afroamericani, nella fattispecie a Black Lives Matter LA, Black Futures Lab, Community Coalition, Equal Justice Initiative e Know Your Rights Camp. Si partirà con una cifra di 200.000 dollari per ciascuna, e l'indignazione della Bad Robot appare evidente se si guarda al contenuto di un post condiviso su Instagram. Vi si legge, fra le altre cose: "Quando è troppo è troppo, troppa brutalità da parte della polizia, troppi privilegi spudorati, troppe conversazioni educate, troppa sicurezza dei bianchi, troppe disparità di accesso, troppa esasperazione nei nostri amici e colleghi, troppo menefreghismo, troppe giustificazioni, troppa ingiustizia, troppa morte, BASTA!

Ricordiamo che George Floyd, afroamericano di Minneapolis è morto il 25 maggio soffocato da un agente di polizia che ha tenuto il ginocchio premuto sul suo collo per 9 minuti subito dopo averlo arrestato.