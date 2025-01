Itaca - Il Ritorno: Ralph Fiennes è un Ulisse stanco, dinoccolato e inquieto in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Da oggi, 30 gennaio, è al cinema con 01 Distribution, Itaca - Il Ritorno, il film diretto da Uberto Pasolini che si concentra sull'ultima parte dell'Odissea. Ulisse ha il volto di Ralph Fiennes, che in una clip che vi facciamo vedere in anteprima esclusiva si confronta con il figlio Telemaco.

Una delle figure più rinomate, se non la più rinomata, della mitologia e della letteratura greca è senza dubbio Ulisse, o, come veniva chiamato in patria, Odisseo. L'uomo che inventò il cavallo di legno che determinò la disfatta di Troia è stato raccontato in primis da Omero, che gli ha dedicato l'Odissea, e più volte ha fatto la sua comparsa al cinema. A farne oggi uno straordinario ritratto è Uberto Pasolini, che a interpretarlo ha chiamato Ralph Fiennes. In Itaca - Il Ritorno recitano anche Juliette Binoche (nei panni di Penelope), Charlie Plummer (Telemaco) e Claudio Santamaria (Eumeo). Come suggerisce il titolo, il film si concentra sul momento del ritorno di Ulisse a Itaca. Non ci sono quindi le sirene, Polifemo, la maga Circe & Co., anche perché il regista fa leva sul senso di colpa dell'eroe greco e sul suo spaesamento di fronte a un luogo che quasi non riconosce più come casa.



Odisseo e gli orrori della guerra

In sala da oggi, giovedì 30 gennaio, con 01 Distribution, Itaca - Il Ritorno nasce dal desiderio di Uberto Pasolini di rendere omaggio e giustizia all'Odissea, di cui ha sempre trovato il ricongiungimento tra i personaggi alla fine del viaggio più interessante delle peregrinazioni di Odisseo. Ecco perché il regista ha lasciato da parte l'elemento fantastico a favore di quello umano. A Pasolini stava a cuore parlare della tragedia della guerra, perché è vero che nel mito la Guerra di Troia si svolse intorno al 1250 avanti Cristo, ma in fondo i conflitti bellici si somigliano tutti, e poi, per sua stessa natura, la leggenda ha un'universalità che spesso manca alla cronaca o alla storia. A tal proposito, si legge nelle note di produzione del film:

I miti sopravvivono perché sono storie avvincenti, credibili e incredibili allo stesso tempo. I loro personaggi sono più grandi della vita ma anche, in sostanza, umani. L'opera di Omero ci costringe a confrontarci con la tragedia della guerra, e l'Odissea, in particolare, è la storia di coloro che partono e di coloro che rimangono indietro.

La contemporaneità della vicenda ha spinto Uberto Pasolini verso un linguaggio cinematografico classico ma per alcuni versi moderno, ecco perché Itaca appare come un thriller. Il regista, inoltre, si sofferma molto più di altri su Telemaco, che è il figlio di Odisseo:

È in particolare la complessa psicologia del viaggio del figlio verso la piena virilità e il modo in cui prende il controllo del suo destino che è stata ignorata dai pochi tentativi di portare il poema sullo schermo. In questa sceneggiatura, credo, abbiamo restituito a Telemaco le frustrazioni, le insicurezze, la rabbia e i desideri di un giovane uomo combattuto tra l'amore per la madre, il peso del mito del padre e la volontà di diventare un uomo a sé stante.

