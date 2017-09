IT registra incassi record negli Stati Uniti

Era il momento giusto, in epoca di Stranger Things, per proporre un adattamento cinematografico del monumentale It di Stephen King? Stando agli incassi del primo weekend americano, 117 milioni di dollari, a quanto pare sì. Costato 35 milioni, il lungometraggio di Andres Muschietti (primo atto di due previsti) ha battuto diversi record: è la più alta prima uscita di settembre, il più remunerativo esordio autunnale di sempre, il più grande primo weekend di un film horror vietato ai minori di 18 anni (Restricted), il più grande esordio di un film horror in generale. Da solo, It ha coperto il 75% degli incassi dei primi dodici lungometraggi nella classifica americana del weekend.

Da noi arriverà in sala il 19 ottobre 2017.